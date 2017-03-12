نادال والجزيري إلى ثالث أدوار إنديان ويلز

ويلتقي نادال المصنف الخامس للبطولة في الدور الثالث مع الفائز من مباراة الدور الثاني بين الأسباني فيرناندو فيرداسكو المصنف 26 للبطولة والفرنسي بيير هوج هيربرت.

وواصل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 53 عالمياً مفاجآته وشق طريقه إلى الدور الثالث (دور الـ32) للبطولة بفوزه على الإسباني مارسيل غرانوييرس 7-5 و6-3.

وأطاح الجزيري بمنافسه الإسباني المصنف 32 للبطولة ليلتقي في الدور الثالث مع الفائز من مباراة الدور الثاني بين الكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس للبطولة والأميركي تايلور فريتز المشارك في البطولة ببطاقة دعوة.

وأوقف الياباني كي نيشيكوري المصنف الرابع للبطولة انطلاقة البريطاني دانيال إيفانز بالتغلب عليه 6-3 و6-4 ليتأهل نيشيكوري إلى الدور الثالث الذي يلتقي فيه جيل مولر لاعب لوكسمبورغ المصنف 25 للبطولة والذي تأهل لنفس الدور بالفوز على التشيكي ييري فيسيلي 7-6 (7-1) و6-1.

كما تأهل الفرنسي لوكاس بوي المصنف الرابع عشر للبطولة بالفوز على الألماني يان لينارد شتروف 6-3 و6-2 وفاز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثامن عشر للبطولة على الأرجنتيني فاكوندو باغنس 7-6 (12-10) و6-3.