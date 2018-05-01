نادال مر بأوقات صعبة قبل عودته الناجحة

وقال نادال الثلاثاء "كانت أوقاتاً مزعجة. من أجل معالجة إصابة، يتعين عليك أن تتمتع بالصبر"، وذلك في تصريحات تأتي قبل نحو أسبوع من انطلاق دورة مدريد للماسترز الاثنين المقبل.

ويأمل نادال (31 عاماً) في تحقيق لقبه السادس في مدريد والثالث منذ مطلع 2018، بعد لقبي مونتي كارلو وبرشلونة في الأسبوعين الماضيين.

وابتعد نادال عن الملاعب لنحو شهرين بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل لمعالجة إصابة في منطقة الورك لاحقته منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأجبرته على الانسحاب من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

إلا أنه أثبت منذ عودته أنه تعافى بشكل كامل، وتوج بلقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، والحادي عشر أيضاً في برشلونة، من دون أن يخسر أي مجموعة على الملاعب الترابية التي تعتبر اختصاصه.

وكشف نادال "كان سلوكي جيداً من أجل محاولة الوصول إلى الموسم على الملاعب الترابية في أفضل طريقة ممكنة".

وتابع "بلوغ موسم الملاعب الترابية وفي جعبتي خوض أربع مباريات (كاملة) ليس الاستعداد المثالي، لكن بصراحة أشعر بأني في حالة جيدة. إذا سارت الامور من الناحية البدنية جيدا وحققت الفوز في المباريات، أعتقد بأني سأكون مستعداً".

وتأتي الدورات على الملاعب الترابية استعداداً لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق بعد ثلاثة أسابيع، ويسعى الماتادور الاسباني الى إحراز لقبها للمرة الحادية عشرة في مسيرته التي تشمل 16 لقباً في البطولات الكبرى.



