نادال في المربع الذهبي لدورة برشلونة

وبات نادال المصنف أول على بعد فوز واحد فقط لرفع رصيده إلى 400 انتصار على الملاعب الترابية، على أن يصبح رابع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز.

ويتأخر الإسباني بفارق كبير عن صاحب الرقم القياسي الأرجنتيني المعتزل غييرمو كوريا برصيد 659 فوزا. كما فاز الإسباني مانويل أورينتيس بـ 502 مباراتين، وحقق النمسوي توماس موستر 422 فوزا.

ولم يخسر نادال، صاحب 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، سوى 35 مباراة على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله في دورة برشلونة 56 فوزا مقابل 3 هزائم.

ويلتقي نادال في الدور نصف النهائي الفائز من المباراة بين البلجيكي دافيد غوفان الرابع والإسباني روبرتو باوتيستا الثامن.

وارتفعت حظوظ نادال للاحتفاظ باللقب بعد خروج اثنين من أشرس المنافسين هما البلغاري غريغور ديميتروف الثاني والنمسوي دومينيك تييم الثالث.

وخسر ديميتروف أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا الخامس 3-6 و6-7 (4-7)، وتييم أمام الواعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3-6 و2-6.