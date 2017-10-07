نادال على بعد خطوة من لقب دورة بكين

وتوج نادال بلقب الدور عام 2005 على حساب الأرجنتيني غييرمو كوريا، وخسر نهائي 2015 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

واحتاج "الماتادور" الإسباني إلى ساعتين و16 دقيقة لتحقيق فوزه التاسع في 10 مباريات أمام البلغاري.

وكسب نادال (31 عاماً) الفائز هذا العام بلقبين كبيرين في رولان غاروس الفرنسية وأميركا المفتوحة رافعاً رصيده إلى 16 لقباً في بطولات الغراند سلام، المجموعة الأولى بسهولة 6-3، لكنه خسر الثانية 4-6 ليضطر إلى خوض مجموعة ثالثة حاسمة فرض خلالها سيطرته مستغلاً التعب الذي نال من صديقه البلغاري فكسبها بسهولة 6-1.

وتفادى نادال مصير نسخة العام الماضي عندما خسر أمام ديميتروف في الدور ربع النهائي، وهي الخسارة الوحيدة له امام البلغاري حتى الان.

ويلتقي نادال في المباراة النهائية الاحد مع الألماني ألكسندر زفيريف الثاني على البطولة أو الاسترالي نيك كيريوس الثامن في البطولة.

