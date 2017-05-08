مونفيس يغادر مدريد منذ الدور الأول

وكان مونفيس (16 عالمياً) أقصي الأسبوع الماضي من الدور الثاني في دورة ميونيخ الألمانية بعد اعفائه من خوض الأول، في أول مشاركة إثر غياب استمر شهراً كاملاً بسبب إصابة في وتر أخيل الأيسر.

وبعد أن كسب مجموعة بيضاء، خسر مونفيس واحدة بيضاء أيضاً، ثم تقدم 3-صفر في الثالثة الحاسمة قبل أن يتعرض لأوجاع في الوتر المصاب سابقاً استدعى تدخل المسعف، بيد أنه لم يستطع العودة إلى الأجواء والمتابعة بنفس الوتيرة فخرج خالي الوفاض.

وفي الدور الأول أيضاً، فاز التشيكي توماس برديتش الحادي عشر في البطولة على الأوزبكستاني دينيس إيستومين 6-4 و6-4، والبلغاري غريغور ديميتروف الثاني عشر في البطولة على الألماني فيليب كولشرايبر 7-6 (9-7) و6-4، والروماني ماريوس كوبيل على الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز 7-6 (8-6) و4-6 و7-6 (11-9)، والهولندي روبن هازه على البريطاني دانيال إيفانز 7-5 و6-2، والألماني فلوريان ماير على الإسباني مارسيل غرانويرس 7-5 و7-5.