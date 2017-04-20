مونتي كارلو: موراي يحزم حقائبه
أقصي البريطاني أندي موراي المصنف أول عالمياً من الدور الثالث لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، بخسارته الخميس أمام الاسباني ألبرت راموس-فينولاس 2-6 و6-2 و7-5.
وكان البريطاني خرج من الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الأميركية في 12 آذار/مارس أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل، علماً بأنه حقق فوزاً صعباً في الدور الثاني على اللوكسمبورغي جيل مولر 7-5 و7-5.
وابتعد موراي بسبب إصابة في كوعه، فغاب عن دورة ميامي الأميركية مطلع الشهر الجاري وعن المواجهة التي خسرتها بريطانيا أمام فرنسا في ربع نهائي مسابقة كأس ديفيس للمنتخبات.