مونتي كارلو: موراي وفافرينكا إلى ثمن النهائي

وفي الدور الثاني الأربعاء، فاز موراي على جيل مولر من لوكسمبورغ 7-5 و7-5، وفافرينكا على التشيكي ييري فيسيلي 6-2 و4-6 و6-2.

وأعفي موراي وفافرينكا من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وهي المباراة الأولى للبريطاني منذ خروجه أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الأميركية في 12 آذار/مارس الماضي.

وابتعد موراي بسبب إصابة في كوعه، فغاب عن دورة ميامي الأميركية مطلع الشهر الجاري وعن المواجهة التي خسرتها بريطانيا أمام فرنسا في ربع نهائي مسابقة كأس ديفيس للمنتخبات.

ويلتقي موراي في مباراته المقبلة الإسباني ألبرت راموس الفائز على الأرجنتيني كارلوس برلوك 6-2 و6-2.

من جهته، استهل فافرينكا بطل 2014 مباراته مع فيسيلي بقوة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-2، لكنّ فيسيلي ردّ له التحية في الثانية وكسبها 6-4، قبل أن يستعيد السويسري توازنه في الحاسمة ويكسبها 6-2 وينهي المباراة لمصلحته في ساعة و22 دقيقة.

وكان فيسيلي فجّر مفاجأة مدوية العام الماضي عندما جرد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً في حينه، من اللقب بالفوز عليه في أولى مبارياته في الدور الثاني.

وهو الفوز الثاني لفافرينكا على فيسيلي في مباراتين فقط جمعتهما حتى الآن، بعد أولى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2014.

ويلتقي فافرينكا المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة (أستراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016) في الدور المقبل الأوروغواياني بابلو كويفاس السادس عشر.

وبلغ الدور ذاته التشيكي توماس برديتش التاسع ووصيف العام الماضي (خسر في النهائي أمام ديوكوفيتش)، بفوزه الصعب على الألماني المخضرم طومي هاس (39 عاماً) 3-6 و6-1 و6-4.

وكان هاس صاحب المركز الثاني عالمياً سابقاً (2002)، أصبح الثلاثاء أكبر لاعب يحقق فوزاً في مباراة ضمن دورات الماسترز عندما تغلب على الفرنسي بونوا بير 6-2 و6-3 في الدور الأول، وكان قاب قوسين أو أدنى الأربعاء من مواصلة مشواره في الدورة عندما كسب المجموعة الأولى 6-3.

إلا أنّ برديتش كسب المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-4، منهياً المباراة في ساعة و52 دقيقة، وهو الفوز الثالث لبرديتش على هاس في 5 مواجهات جمعت بينهما.

ويلعب برديتش في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش الخامس الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-صفر.

وتأهل النمساوي دومينيك تييم السادس بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-3 و6-2 في 61 دقيقة، ليلتقي البلجيكي دافيد غوفان العاشر.

وهو الفوز الثاني لتييم على هازه في 4 مباريات جمعت بينهما.

وحجز الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر بتغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و6-4 في ساعة و28 دقيقة وفي أول مباراة بين اللاعبين.

ويلتقي كارينيو في الدور المقبل دجوكوفيتش الثاني والساعي إلى لقبه الثالث في الدورة بعد أول عام 2013 عندما أوقف سيطرة غريمه الإسباني رافاييل نادال عليها (8 ألقاب متتالية) بالفوز عليه في النهائي، والثاني في 2015 قبل أن يتنازل عنه لفائدة نادال في 2016 حينما أحرز الأخير اللقب على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

ويبدأ نادال الذي صُنّف رابعاً، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة البريطاني كايل إدموند.

كما تأهل إلى ثمن النهائي الألماني ألكسندر زفيريف بفوزه على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-صفر و6-4.