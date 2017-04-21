مونتي كارلو: راموس يواصل مفاجآته ويبلغ نصف النهائي

ويأتي فوز راموس بعد أقل من 24 ساعة على اقصائه البريطاني أندي موراي الأول من الدور الثالث.

ويتألق الإسباني على الملاعب الترابية هذا الموسم، وبلغ دور الأربعة في دورتي كيتو الإكوادورية وريو دي جانيرو البرازيلية ونهائي دورة ساو باولو البرازيلية عندما خسر أمام الأوروغواياني بابلو كويفاس.

وقد يكون كويفاس منافس راموس-فينولاس في نصف النهائي في حال تغلبه على الفرنسي لوكاس بويي.

وكان الإسباني بلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في 2016، قبل أن يحرز باكورة ألقابه في دورة باشتاد السويدية في تموز/يوليو من العام نفسه.