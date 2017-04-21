مونتي كارلو: راموس يواصل مفاجآته ويبلغ نصف النهائي
واصل الإسباني ألبرت راموس-فينولاس مفاجآته وبلغ نصف نهائي دورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش الخامس 6-2 و6-7 (5-7) و6-2 الجمعة.
ويأتي فوز راموس بعد أقل من 24 ساعة على اقصائه البريطاني أندي موراي الأول من الدور الثالث.
ويتألق الإسباني على الملاعب الترابية هذا الموسم، وبلغ دور الأربعة في دورتي كيتو الإكوادورية وريو دي جانيرو البرازيلية ونهائي دورة ساو باولو البرازيلية عندما خسر أمام الأوروغواياني بابلو كويفاس.
وقد يكون كويفاس منافس راموس-فينولاس في نصف النهائي في حال تغلبه على الفرنسي لوكاس بويي.
وكان الإسباني بلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في 2016، قبل أن يحرز باكورة ألقابه في دورة باشتاد السويدية في تموز/يوليو من العام نفسه.