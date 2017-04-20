مونتي كارلو: خروج موراي وتأهل نادال ودجوكوفيتش

وخسر موراي أمام الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 6-2 و2-6 و5-7 في ساعتين و32 دقيقة في اول مواجهة بين اللاعبين، وفافرينكا أمام الأوروغوياني بابلو كويفاس السادس عشر 4-6 و4-6 في ساعة و16 دقيقة في أول مواجهة بين اللاعبين أيضاً.

في المباراة الأولى، ضرب موراي بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة كبيرة 6-2، بيد أن الاسباني رد له التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، فارضاً الاحتكام إلى مجموعة فاصلة.

وكان موراي في طريقه إلى حسم المجموعة الثالثة عندما تقدم 4-صفر وسنحت أمامه فرصتان للتقدم 5-1، بيد أنه فشل في ذلك حيث خسر ارساله فاسحاً المجال أمام الاسباني لكسب 4 أشواط متتالية مدركا التعادل وسنحت امامه 3 كرات لكسر ارسال البريطاني وبعدها الارسال لحسم المباراة، لكن موراي أنقذها جميعها وتقدم 5-4 قبل أن يحسم الاسباني الشوطين التاليين وينهي المجموعة في صالحه 7-5.

وكان البريطاني خرج من الدور الثاني لدورة انديان ويلز الأميركية في 12 آذار/مارس أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل، علماً بأنه حقق فوزاً صعباً في الدور الثاني على اللوكسمبورغي جيل مولر 7-5 و7-5.

وابتعد موراي بسبب إصابة في كوعه، فغاب عن دورة ميامي الأميركية مطلع الشهر الجاري وعن المواجهة التي خسرتها بريطانيا أمام فرنسا في ربع نهائي مسابقة كأس ديفيس للمنتخبات.

في المقابل، واصل راموس-فينولاس تألقه على الملاعب الترابية هذا العام بعدما كان بلغ دور الأربعة في دورتي كيتو الاكوادورية وريو دي جانيرو البرازيلية ونهائي دورة ساو باولو عندما خسر أمام كويفاس.

وكان ألبرت-فينولاس بلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي قبل أن يحرز باكورة ألقابه بتتويجه بلقب دورة باشتاد السويدية في تموز/يوليو 2016.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي ألبرت-فينولاس مع الكرواتي مارين سيليتش الخامس والذي تغلب على التشيكي توماس برديتش التاسع ووصيف بطل العام قبل الماضي 6-2 و7-6 (7-صفر) في 120 دقيقة.

وهو الفوز السادس لسيليتش على برديتش في 12 مباراة جمعت بين اللاعبين حتى الآن.

وفي المباراة الثانية، لم تكن حال فافرينكا افضل من موراي وودع الدورة من الدور الثالث بخسارته امام كويفاس 4-6 و4-6.

وكان فافرينكا المتوج بثلاثة القاب كبيرة (استراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016)، يمني النفس بلقبه الثاني في مونتي كارلو بعد عام 2014.

في المقابل، بلغ كويفاس ربع نهائي احدى دورات الماسترز للمرة الثانية هذا العام بعد الاولى في دورة انديان ويلز الاميركية عندما خسر امام الاسباني بابلو كارينيو بوستا.

ويلتقي كويفاس في الدور المقبل مع الفرنسي لوكاس بوي الحادي عشر والذي استفاد من انسحاب مواطنه ادريان مانارينو بسبب اصابة في خصره الايمن بعد 11 دقيقة والنتيجة 3-صفر للأول.

-فوز سهل لنادال وصعب لدجوكوفيتش-

وواصل الاسباني رافايل نادال حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بفوز سهل على الألماني الكسندر زفيريف 6-1 و6-1.

واحتاج نادال الساعي إلى لقب عاشر في مونتي كارلو، إلى 68 دقيقة فقط لتحقيق فوزه الثالث في 3 مواجهات جمعته حتى الآن بزفيريف الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده العشرين.

واختلفت مباراة نادال وزفيريف اليوم عن سابقتيها خصوصاً بالنسبة للإسباني الذي عانى في المرتين السابقتين حيث أنقذ كرة كانت ستمنح الفوز لزفيريف في مواجهتهما الأولى في ثمن نهائي دورة أنديان ويلز العام الماضي (6-7 "8-10" و6-صفر و7-5)، ثم تخلف بمجموعتين مقابل واحدة في الثانية مطلع العام الحالي في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يكسبها 4-6 و6-3 و6-7 (5-7) و6-3 و6-2.

وتنتظر نادال مهمة سهلة في ربع النهائي كونه سيلاقي الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الفائز على الألماني يان لينارد شتروف الصاعد من التصفيات 6-3 و6-0.

وسيطر نادال على دورة مونتي كارلو باحرازه ثمانية القاب متتالية بين 2005 و2012 قبل أن ينهي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في حينها احتكاره له بفوزه عليه في نهائي 2013.

الا أن نادال توج بلقبه التاسع في نسخة 2016 على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

واستعاد نادال جزءاً من مستواه هذا الموسم فبلغ نهائيي بطولة ملبورن الأسترالية ودورة ميامي، ليخسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر المبتعد هذه الفترة عن الملاعب للراحة.

وبلغ الدور ذاته أيضاً البلجيكي دافيد غوفان العاشر بتغلبه على النمسوي دومينيك تييم السادس 7-6 (7-4) و4-6 و6-3 في ساعتين و14 دقيقة.

وهو الفوز السادس لغوفان على تييم في 9 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وفي الدور المقبل، يلعب غوفان مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني الفائز على الاسباني بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر 6-2 و4-6 و6-4.

وكان دجوكوفيتش أفلت من الخروج المبكر الأربعاء وحقق فوزاً صعباً على الفرنسي جيل سيمون 6-3 و3-6 و7-5.

وهو الفوز الثاني لدجوكوفيتش على كارينيو بوستا في مباراتين بعد الأولى في ثمن نهائي مونتي كارلو بالذات عام 2014 وفاز وقتها بسهولة 6-صفر و6-1.

وهي المباراة الثالثة لديوكوفيتش منذ فقدانه لقب دورة انديان ويلز الأميركية، أولى دورات الماسترز، بخسارته أمام الأسترالي نيك كيريوس في الدور ثمن النهائي.

كما أنه انسحب من دورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز التي كان يحمل لقبها أيضا، بسبب الاصابة، علماً بأنه قاد بعدها منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس ديفيس على حساب اسبانيا مطلع الشهر الحالي.