موراي يواصل هيمنته على صدارة التصنيف العالمي

واحتفظ البريطاني آندي موراي بالمركز الأول على رغم خروجه من الدور نصف النهائي لدورة برشلونة الإسبانية أمام النمساوي دومينيك تييم الذي بقي تاسعاً.

وكسب موراي 180 نقطة عزز بها موقعه في الصدارة برصيد 11870 نقطة موسعا الفارق من 3605 نقاط الى 3785 نقطة عن مطارده المباشر الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي غاب عن دورة برشلونة.

واضاف الإسباني رافايل نادال المتوج بلقب عاشر في برشلونة بعدما حقق الإنجاز ذاته الأسبوع الماضي في مونتي كارلو، 500 نقطة إلى رصيده الذي بات 4735 نقطة في المركز الخامس وقلص الفارق الى 390 نقطة عن السويسري روجيه فيدرر الغائب بداعي الاستراحة.

وارتقى الفرنسي لوكاس بوي المتوج بلقب دورة بودابست الدولية إلى المركز الرابع عشر وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية.

ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني اندي موراي 11870 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8085

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5695

4- السويسري روجيه فيدرر 5125

5- الإسباني رافايل نادال 4735

6- الكندي ميلوس راونيتش 4165

7- الياباني كي نيشيكوري 4010

8- الكرواتي مارين سيليتش 3565

9- النمساوي دومينيك تييم 3535

10- البلجيكي دافيد غوفان 2975