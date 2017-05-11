موراي يقف عند محطة ثمن النهائي في مدريد

ويعاني البريطاني (29 عاماً) متصدر التصنيف العالمي ووصيف بطل العام الماضي، صعوبات هذا الموسم الذي لم يحرز فيه سوى لقب دورة دبي، مثله مثل كوريتش الذي توج في مراكش المغربية.

وكان موراي خسر نهائي العام الماضي أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وهي المرة الثانية التي يفاجئ فيها كوريتش (20 عاماَ ومصنف 59 عالمياَ) الصاعد من التصفيات البريطاني، إذ سبق له أن هزمه في أول مواجهة بينهما عام 2015 في ربع نهائي دورة دبي 6-1 و6-3، إلا أن موراي رد له التحية في الدور الأول من دورة باريس للماسترز في العام ذاته بفوزه عليه 6-1 و6-2 .

ولم يستغرق اللقاء سوى ساعة و25 دقيقة ليراكم موراي الهزيمة تلو الأخرى حيث خرج من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو ثم من نصف نهائي دورة برشلونة، واقترب من رولان غاروس الفرنسية (28 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو)، ثاني البطولات الكبرى الأربع الكبرى، وهو في مستوى متراجع.

وارتكب موراي العديد من الأخطاء المباشرة التي أرفقها بابتسامة ساخرة، وفوت الفرصة 3 مرات وفشل في كسر ارسال الكرواتي في الشوط الثالث من المجموعة الثانية والتقدم 2-1، ثم خسر ارساله في الشوط الثامن ليتقدم منافسه 5-3 وينهي المجموعة كما الأولى على ارساله.

ويلتقي الكرواتي في ربع النهائي مع البلغاري غيرغور ديميتروف الثاني عشر في البطولة أو النمساوي دومينيك ثييم الثامن في البطولة.