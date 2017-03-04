موراي يحرز لقب دبي للمرة الأولى

واللقب هو الأول للبريطاني هذا الموسم بعد أن خسر نهائي دورة الدوحة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في كانون الثاني/يناير، ثم خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الألماني ميشا زفيريف في الشهر ذاته.

وكان موراي أنقذ 7 نقاط حاسمة في مواجهته أمام الألماني فيليب كولشرايبر الخميس في ربع النهائي قبل أن يتغلب عليه بصعوبة 6-7 (4-7) و7-6 (20-18) و6-1 في ساعتين و54 دقيقة، ووجد صعوبة كبيرة أمام الفرنسي بوي خصوصاً في المجموعة الأولى في نصف النهائي.

وخاض موراي اليوم المباراة النهائية الـ67 في مسيرته الاحترافية، وأحرز فيها حتى الآن 45 لقبا بينها 3 في البطولات الأربع الكبرى (ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز 2012)، وخسر 22 بينها 8 في الغراند سلام (أستراليا 5 مرات ورولان غاروس وويمبلدون وفلاشينغ ميدوز مرة واحدة).

كما أكد تفوقه على فرداسكو إذ خسر أمامه مرة واحدة فقط في 14 مباراة جمعت بينهما حتى الآن بينها 8 انتصارات متتالية.

من جهته، فشل فرداسكو في إحراز لقبه الثامن في مسيرته الاحترافية والأول منذ تتويجه بلقب دورة بوخارست العام الماضي.

