موراي يتسلح بذكريات الماضي خلال مشواره في برشلونة

شعر البريطاني آندي موراي المصنف الأول على العالم بالحنين إلى الماضي اليوم الاثنين في ظل استعداده للمشاركة في بطولة برشلونة المفتوحة عقب قبوله بطاقة دعوة (وايلد كارد) بعد خروجه المفاجئ من الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي.

وخلال فترة المراهقة تدرب موراي بالقرب من العاصمة الكاتالونية برشلونة لمدة عامين، وتعلم اللعب على الملاعب الرملية من خلال الأكاديمية التي يديرها اللاعبان السابقان ايميليو سانشيز وسيرخيو كاسالس.

ويتبقى شهر واحد على بلوغ موراي عامه الثلاثين، لكنه سيتوجه إلى الملعب وسط منافسة شرسة خاصة من جانب الإسباني رافاييل نادال الذي يبحث عن لقبه العاشر في برشلونة، في رقم قياسي، وبعد أيام قليلة من تتويجه بلقب بطولة مونت كارلو للمرة العاشرة.

وتلقى نادال اليوم استقبالاً حافلاً في برشلونة من قبل الجماهير، وسيتشرف باللعب في الملعب الذي حمل اسمه مؤخراً.

ويلتقي موراي في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الأسترالي برنارد توميتش والألماني داستين براون.

وقال موراي "لقد كنت هنا في برشلونة لمدة عامين، وقد أحببتها، كانت المرة الأولى لي بعيداً عن عائلتي وبيتي، ورغم صعوبة هذا الوضع فقد كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بالاستقلال، يمكنني القول أنهما أفضل عامين في حياتي".

وأضاف "لم أحضر إلى هنا منذ 2012، الكثير حدث منذ ذلك الحين، لدي ذكريات رائعة، ليس فقط من خلال التدريب والعيش هنا ولكن لأنني لعبت أول مباراة في مسيرتي الاحترافية في أحد هذه الملاعب واتذكر ذلك جيداً".