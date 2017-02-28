موراي يتخطى الجزيري وفافرينكا يتخلى عن لقبه في دبي

وصمد اللاعب التونسي إلى حد كبير في المجموعة الأولى، إلى أن خسرها عندما كسر موراي إرساله وهو متقدم 5-4. إلا أن اللاعب التونسي المصنف 51 عالمياً، انهار في المجموعة الثانية، لينهي البريطاني المباراة في 79 دقيقة فقط.

وهي المباراة الأولى أيضا بين اللاعبين.

في الدور الثاني، يلعب موراي الساعي إلى لقبه الأول في الدورة التي بلغ مباراتها النهائية عام 2012 وخسرها أمام السويسري روجيه فيدرر، مع الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز الذي كان حجز بطاقته أمس بالفوز على الصربي فيكتور ترويسكي 6-4 و6-3.

يذكر أن موراي خرج من ربع النهائي أعوام 2015 على يد الكرواتي بورنا كوريتش و2009 على يد الفرنسي ريشار غاسكيه و2008 على يد الروسي نيكولاي دافيدنكو.

وفقد السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثانياً في البطولة لقبه، بسقوطه عند الحاجز الأول إثر خسارته امام البوسني دامير دجمهور.

وكان فافرينكا توّج بلقب العام الماضي على حساب القبرصي ماركوس بغداديس، إلا أنه سقط في مباراته الأولى هذه السنة 6-7 (4-7) و3-6.

وفي رصيد فافرينكا (31 عاماً) ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى: ملبورن الأسترالية 2014، رولان غاروس الفرنسية 2015 وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2016.

وعانى السويسري من إصابة مطلع الشهر الحالي أبعدته عن دورة روتردام الهولندية الأسبوع قبل الماضي.

يذكر أنها المباراة الأولى بين فافرينكا ودجمهور وحسمها الأخير في 72 دقيقة.

ويلتقي دجمهور في الدور الثاني الإسباني مارسيل غرانويرس الذي حجز بطاقته الاثنين بفوزه على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و6-2.

ولم تكن حال الإماراتي عمر بهروزيان المشارك ببطاقة دعوة أفضل من الجزيري وخرج من الدور الأول بخسارته أمام الروسي دانييل مدفيديف 2-6 و5-7.

ويلعب مدفيديف في الدور المقبل مع الألماني فيليب كولشرايبر الذي أطاح باللوكسمبورغي جيل مولر الثامن في البطولة بالأمس.

وحقق الفرنسي لوكاس بويي السابع في البطولة فوزاً سهلاً على التشيكي أدم بافلاسيك 6-2 و6-2، في طريقه إلى الدور الثاني لمواجهة الروماني ماريوس كوبيل الفائز على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و6-2.

وكان بويي وصل إلى نهائي دورة مرسيليا الفرنسية الأحد الماضي قبل أن يخسر أمام مواطنه جو-ويلفريد تسونغا.

وبلغ الدور الثاني أيضاً الروسي يفغيني دونسكوي المتأهل من التصفيات بفوزه على مواطنه ميخائيل يوجني 6-4 و6-4.

ويواجه دونسكوي في الدور الثاني فيدرر المصنف ثالثاً في البطولة والذي بدأ سعيه لإحراز لقب ثامن في دورة دبي بفوزه بسهولة على الفرنسي بونوا بير 6-1 و6-3 الاثنين.

كما تأهل الإسباني فرناندو فرداسكو بتغلبه على الإيطالي أندرياس سيبي 6-2 و7-5، وسيواجه في الدور الثاني مواطنه روبرتو باوتيستا الفائز على الروسي كارن خاتشانوف أمس.

وفي الدور الأول أيضاً، فاز البريطاني دانييل إيفانز على الألماني داستن براون 6-2 و6-3، والهولندي روبن هازه على الأوزبكي دينيس إيستومين 6-2 و6-4.

وفي الدور المقبل، يلعب إيفانز مع الفرنسي جيل مونفيس الرابع في البطولة، وهازه مع أحد التشيكيين توماس برديتش الخامس أو لوكاس روسول الصاعد من التصفيات.