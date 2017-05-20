وفاز دجوكوفيتش على النمسوي دومينيك تييم الثامن وزفيريف على الأميركي جون ايسنر في نصف النهائي السبت.

وسحق دجوكوفيتش منافسه النمسوي تييم 6-1 و6-صفر في 59 دقيقة، في مباراة بدا فيها النمسوي مختلفا عن تلك التي فاز فيها الجمعة على الإسباني رافايل نادال في ربع النهائي.

وأنهى "نولي" قبل ظهر السبت مباراته مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 6-1 و6-4 في ختام ربع النهائي، والتي كانت قد توقفت مساء الجمعة بسبب المطر، وكان فيها الصربي متقدما 6-1 و2-1 في المجموعة الثانية.

وكان دجوكوفيتش المتوج في روما بأربعة القاب خسر دورة 2016 أمام البريطاني اندي موراي الذي فقد لقبه في الدور الثالث الثلاثاء الماضي.

من جهته تخطى زفيريف جون ايسنر 6-4 و6-7 (5-7) و6-1 في وقت سابق من اليوم.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها زفيريف (20 عاما) للمباراة النهائية لإحدى دورات الماسترز. وبات اللاعب الأصغر في الأعوام العشرة الأخيرة يخوض مباراة نهائية في دورات الماسترز، بعدما كان الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأصغر في 2007 عن 19 سنة يحرز دورة ميامي.