لعنة الإصابات تطارد دل بوترو

وقال منظمو دورة أوكلاند كلاسيك إن " خوان مارتن دل بوترو أكد أنه سينسحب" من البطولتين المقررتين في كانون الثاني/يناير.

وأضافوا في بيان "دل بوترو أكد عبر فريقه خلال الليل أنه لم يحظ بوقت كاف للنقاهة، وسينسحب من دورة أوكلاند كلاسيك وبطولة أستراليا المفتوحة"، أولى الدورات الكبرى "غراند سلام" للموسم الجديد.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة بين 16 كانون الثاني/يناير و29 منه، وتسبقها دورة أوكلاند بين الثاني و14 من الشهر نفسه.

ويأتي الإعلان بعد شهر من فوز الأرجنتين بكأس ديفيس لكرة المضرب على حساب كرواتيا، في مواجهة ساهم فيها دل بوترو بشكل أساسي لاسيما من خلال فوزه على المصنف السادس عالميا مارين سيليتش في مباراة من خمس مجموعات.

وشهدت سنة 2016 عودة قوية لدل بوترو الذي تراجع إلى المركز 1042 عالميا بعد غيابه لأكثر من عامين بسبب الإصابة. إلا أنه أنهى هذه السنة في المركز 38 عالميا بعدما حقق نتائج بارزة تضمنت الفوز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا والصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والبريطاني أندي موراي.

وأحرز دل بوترو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 2009 بفوزه على السويسري روجيه فيدرر، وبلغ في 2010 المركز الرابع عالميا، وهو الأفضل له. إلا أنه بدأ بعد ذلك يعاني بشكل متكرر من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.