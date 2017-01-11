كولشرايبر يبلغ ربع نهائي بطولة سيدني للتنس

وأطاح الإسباني بابلو كارينو بوستا بالألماني الآخر ميشا زفيريف من البطولة حيث تغلب عليه 3 -6 و7-6 و6-3.

وفي مباراتين أخريين بالدور الثاني، فاز الأوروغوياني بابلو كيفاس المصنف الثاني في البطولة على الفرنسي نيكولا ماهو 6-4 و2-6 و6-2 وجيل مولر من لوكسمبورغ على الأسترالي ماتيو بارتون 6-1 و3-6 و6- 4.