تنس المحترفين
Reuters

كولشرايبر يبلغ ربع نهائي بطولة سيدني للتنس

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صعد الألماني فيليب كولشرايبر إلى دور الثمانية ببطولة سيدني الأسترالية للتنس بعدما تغلب المصنف الخامس في البطولة على الأسترالي جوردن تومسون 7-5 و6-4 اليوم الأربعاء.

وأطاح الإسباني بابلو كارينو بوستا بالألماني الآخر ميشا زفيريف من البطولة حيث تغلب عليه 3 -6 و7-6 و6-3.

وفي مباراتين أخريين بالدور الثاني، فاز الأوروغوياني بابلو كيفاس المصنف الثاني في البطولة على الفرنسي نيكولا ماهو 6-4 و2-6 و6-2 وجيل مولر من لوكسمبورغ على الأسترالي ماتيو بارتون 6-1 و3-6 و6- 4.
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