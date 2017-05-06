كارينو بوستا يهزم فيرير ويواجه مولر في نهائي إستوريل

تأهل الإسباني بابلو كارينو بوستا إلى نهائي بطولة إستوريل المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ديفيد فيرير 6-3 و6-3 اليوم السبت في المواجهة الإسبانية الخالصة التي جمعت بينهما في المربع الذهبي للبطولة.

واحتاج كارينو بوستا الذي خسر المباراة النهائية لبطولة ريو قبل شهرين على يد النمساوي دومينيك تيم، إلى 81 دقيقة فقط للفوز على فيرير البالغ من العمر 35 عاماً.

وأهدر فيرير اليوم فرصة الصعود إلى أول مباراة نهائية له منذ نهائي بطولة فيينا عام 2015.

ويبحث كارينو بوستا المصنف 21 على العالم عن لقبه الثالث في مسيرته عندما يلتقي غدا الأحد في النهائي مع جيل مولر من لوكسمبورغ.

وفاز مولر على الجنوب أفريقي كيفين أندرسون بمجموعتين دون رد (7-5 و6-4) في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

واحتاج مولر إلى 90 دقيقة فقط ليتأهل لنهائي إحدى البطولات المقامة على الملاعب الرملية للمرة الأولى في مسيرته.

وفاز مولر للمرة الثانية هذا الموسم في المربع الذهبي بعدما حقق الإنجاز ذاته في بطولة سيدني عندما أحرز أول لقب له في مسيرته.

وثأر كارينو بوستا من هزيمته أمام فيرير في بطولة ويمبلدون قبل ثلاثة أعوام، وهي أخر مواجهة جمعت بينهما.

وسجل كارينو بوستا فوزه الـ21 في الموسم الحالي مقابل 11 هزيمة.