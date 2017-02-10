تنس المحترفين
AFP

كارلوفيتش يودع دورة كيتو

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ودع الكرواتي ايفو كارلوفيتش بطولة كيتو الإكوادورية المفتوحة للتنس الخميس بخسارته أمام فيكتور أستريا.

ففي الدور الثاني من البطولة خسر كارلوفيتش (المصنف أول على البطولة) أمام فيكتور أستريا من جمهورية الدومينيكان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-7 و7-6 و7-6.

وتأهل الايطالي فيدريكو غايو إلى الدور الثالث بفوزه على النمساوي جيرالد ميلتسر 6-7 و6-3 و7-6. 

وصعد الايطالي بابلو لورينتسي المصنف الثالث (على البطولة) إلى الدور ذاته بعد انتصاره على الأسترالي ماثيو إبدين 6-4 و6-4.

وفاز الأميركي راجيف رام على الأرجنتيني نيكولاس كيكر 7-6 و6-3  ليبلغ الدور الثالث.

 
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