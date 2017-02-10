كارلوفيتش يودع دورة كيتو

ففي الدور الثاني من البطولة خسر كارلوفيتش (المصنف أول على البطولة) أمام فيكتور أستريا من جمهورية الدومينيكان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-7 و7-6 و7-6.

وتأهل الايطالي فيدريكو غايو إلى الدور الثالث بفوزه على النمساوي جيرالد ميلتسر 6-7 و6-3 و7-6.

وصعد الايطالي بابلو لورينتسي المصنف الثالث (على البطولة) إلى الدور ذاته بعد انتصاره على الأسترالي ماثيو إبدين 6-4 و6-4.

وفاز الأميركي راجيف رام على الأرجنتيني نيكولاس كيكر 7-6 و6-3 ليبلغ الدور الثالث.