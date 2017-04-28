كارلوفيتش يغادر وفرداسكو يفقد لقب بودابست
خرج الكرواتي إيفو كارلوفيتش المصنف ثانياً في البطولة الجمعة من ربع نهائي دورة بودابست في حين فقد الإسباني فرناندو فرداسكو الرابع في المنافسات لقبه.
وخسر كارلوفيتش أمام البريطاني إلياز بيديني 4-6 و3-6، وفرداسكو أمام الصربي لاسلي دجيري المتأهل من التصفيات 6-2 و6-7 (4-7) و2-6.
ويلتقي بيديني ودجيري في نصف النهائي.
وكان فرداسكو توّج بنسخة العام الماضي بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي في النهائي 6-3 و6-2.
ويلعب اليوم أيضاً في ربع النهائي بوي الأول مع السلوفاكي مارتن كليزان، والإيطالي باولو لورنتسي السادس في المنافسات مع الأوكراني أندري كوزنتسوف.