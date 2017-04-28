كارلوفيتش يغادر وفرداسكو يفقد لقب بودابست

وخسر كارلوفيتش أمام البريطاني إلياز بيديني 4-6 و3-6، وفرداسكو أمام الصربي لاسلي دجيري المتأهل من التصفيات 6-2 و6-7 (4-7) و2-6.

ويلتقي بيديني ودجيري في نصف النهائي.

وكان فرداسكو توّج بنسخة العام الماضي بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي في النهائي 6-3 و6-2.

ويلعب اليوم أيضاً في ربع النهائي بوي الأول مع السلوفاكي مارتن كليزان، والإيطالي باولو لورنتسي السادس في المنافسات مع الأوكراني أندري كوزنتسوف.