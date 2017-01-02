كأس هوبمان: غاسكيه يقود فرنسا للفوز على ألمانيا

وحسم اللقاء في مباراة الزوجي، إذ تغلب غاسكيه وكريستينا ملادينوفيتش، على الثنائي الألماني الكسندر زفيريف واندريا بتكوفيتش 4-2 و4-1، في المباراة التي أُقيمت وفق صيغة "فاست فور" التي تعد أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، وتختلف بعض قواعدها لاسيما عدد الأشواط للفوز بالمجموعة (أربعة أشواط بدلاً من ستة).

وكان المنتخبان تعادلا 1-1 بعد مباريات الفردي.

فقد تغلب غاسكيه (30 عاما) 7-5 و6-3 على زفيريف الذي أصبح العام الماضي أصغر لاعب يصنف ضمن العشرين الأوائل في تصنيف اللاعبين المحترفين منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش (2006).

وأظهر زفيريف موهبته في المجموعة الأولى، وتمكن من كسر إرسال غاسكيه في الشوط السابع. إلا أن الفرنسي رد كسر الارسال سريعاً وعادل المجموعة 4-4، وحرم زفيريف من فرص لكسر إرساله في الشوط التاسع، وكسر هو إرسال الألماني في الشوط الثاني عشر.

وفي المجموعة الثانية، كسر غاسكيه إرسال منافسه في الشوط السادس، وهو ما كان كافياً لإنهاء المباراة بالفوز في 86 دقيقة.

وفي مباراة فردي الإناث، حققت الألمانية اندريا بتكوفيتش فوزاً سهلاً على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و6-1.

واستفادت بتكوفيتش من قدومها إلى أستراليا قبل أيام، ما أتاح لها الخضوع للراحة قبل بدء منافسات كأس هوبمان التي انطلقت الأحد.

وكانت الكأس انطلقت الأحد بفوز الولايات المتحدة على جمهورية التشيك 3-صفر، وخسارة حاملة اللقب أستراليا أمام إسبانيا 1-2.

وتقام الكأس وفق نظام المجموعتين، وتضم الأولى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا التي يقودها روجيه فيدرر، العائد إلى الملاعب للمرة الأولى منذ ستة أشهر بسبب آلام في الركبة. أما الثانية، فتتألف من إسبانيا والولايات المتحدة وأستراليا وجمهورية التشيك.

والكأس هي إحدى الدورات التي تقام استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربعة الكبرى التي تقام في ملبورن بين 16 كانون الثاني/يناير و29 منه