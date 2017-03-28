تنس المحترفين
AFP

كأس ديفيس: نادال يغيب عن إسبانيا أمام صربيا

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سيغيب رافايل نادال عن إسبانيا في المواجهة المقررة ضد صربيا بين 7 و9 نيسان/أبريل المقبل في الدور ربع النهائي لكأس ديفيس في كرة المضرب، وذلك بحسب ما أكد قائدة المنتخب كونشيتا مارتيتنيز الثلاثاء.

وسيمثل إسبانيا في هذه المواجهة بابلو كارينيو بوستا وألبرت راموس  ومارسيل غرانويرز  والمتخصص في الزوجي مارك لوبيز.

وسبق لنادال، المصنف سابعاً عالمياً والذي شارك مع المنتخب في الدور الأول أمام كرواتيا، أن ألمح بأنه قد لا يشارك ضد صربيا لأنه بحاجة للراحة، إلا إذا كانت المباريات ستقام على ملاعب ترابية وهو الأمر الذي لم يحصل لأنها ستقام على ملاعب صلبة.

وتسعى إسبانيا، إلى بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2012.
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