كأس ديفيس: منتخبات على مشارف نصف النهائي

في بلغراد، منح نوفاك دجوكوفيتش وفيكتور ترويسكي منتخب صربيا التقدم على نظيره الإسباني 2-صفر، بفوزهما في مباراتي الفردي الأوليين، الأول دجوكوفيتش على ألبرت راموس 6-3 و6-4 و6-2، والثاني على بابلو كارينو 6-3 و6-4 و6-3.

وباتت صربيا على بعد فوز واحد من بلوغ نصف النهائي.

وكان دجوكوفيتش غاب بسبب الاصابة عن دورة ميامي للماسترز للألف نقطة التي أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبها في الثاني من نيسان/أبريل.

وتقام السبت مباراة الزوجي فيلتقي ترويسكي ونيناد زيمونيتش مع مارك لوبيز وجوم مونار، ويلعب الأحد في مباراتي الفردي الأخيرتين دجوكوفيتش مع كارينو وترويسكي مع راموس.

وفضل نجم إسبانيا الأول رافايل نادال الراحة على المشاركة في منافسات ربع النهائي، خاصة بعد الجهود التي بذلها في دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركتين حيث خسر فيهما أمام فيدرر في الدور الرابع والنهائي على التوالي.

وفي بروكسل، تقدمت بلجيكا على إيطاليا 2-صفر بعد فوز ستيف دارسيس على باولو لورنتسي 6-7 (3-7) و6-1 و6-1 و7-6 (7-4)، ودافيد غوفان على أندرياس سيبي 6-4 و6-3 و6-3 في مباراتي الفردي.

ويلتقي البلجيكيان روبن بيميلمانس وجوريس دي لور مع الإيطاليين أليساندرو جانيسي وسيموني بوليلي السبت في مباراة الزوجي، ثم يلعب غوفان ضد لورنتسي وداريس ضد سيبي الأحد في مباراتي الفردي الأخيرتين.

وكانت إيطاليا جردت الأرجنتين من اللقب بفوزها عليها في الدور الأول 3-2، في حين فازت بلجيكا على ألمانيا 4-1.

وفي بريزيبن، تقدمت أستراليا على ضيفتها الولايات المتحدة 2-صفر.

ومنح جوردان طومسون التقدم لأستراليا بفوزه على الأميركي جاك سوك الخامس عشر 6-3 و3-6 و7-6 (7-4) و6-4، وعزز نيك كيريوس السادس عشر بتغلبه على جون إيسنر الثالث والعشرين 7-5 و7-6 (7-5) و7-6 (7-5).

وتملك أستراليا فرصة حسم تأهلها غداً السبت في حال فوزها بمباراة الزوجي التي تجمع بين سام غروث وجون بيرز وجونسون وسام كويري، وفي حال خسارتها فستبقى أمامها مباراتا الفردي الأحد حيث يلعب كيريوس مع سوك، وطومسون مع إيسنر.

يذكر أن الولايات المتحدة تحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في كأس ديفيس برصيد 32 لقبًا لكن آخرها يعود لعام 2007، فيما نالته أستراليا 28 مرة آخرها عام 2003.

وفي روان، خطت فرنسا خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي بتقدمها على ضيفتها بريطانيا 2-صفر.

وكسبت فرنسا مباراتي الفردي الأوليين، حيث منحها لوكاس بويي النقطة الأولى بتغلبه على كايل إدموند 7-5 و7-6 (8-6) و6-3، قبل أن يعزز جيريمي شاردي تقدمها بفوزه على دانيال إيفانز 6-2 و6-3 و6-3.

وباتت فرنسا، حاملة اللقب 9 مرات، في حاجة إلى فوز واحد لبلوغ دور الأربعة، وتملك فرصة الحسم السبت في لقاء الزوجي الذي يجمع نيكولا ماهو وجوليان بينيتو بجايمي موراي ودومينيك إنغلوت.

وتقام مباراتا الفردي الأخيرتان الأحد، فيلعب بويي مع إيفانز، وشاردي مع إدموند.

وتخوض بريطانيا ربع النهائي في غياب نجمها أندي موراي المصنف أول عالمياً بسبب إصابة في الكوع اضطرته إلى الانسحاب من دورة ميامي الأسبوع قبل الماضي، بينما يغيب جو ويلفريد تسونغا وريشار غاسكيه وغايل مونفيس عن صفوف فرنسا، الأول لاعتذاره لأسباب شخصية، والثاني لخضوعه لعملية الزائدة الدودية، والثالث لتعافيه للتو من إصابتين في الركبة والقدم.