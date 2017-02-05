كأس ديفيس: بلجيكا وإسبانيا إلى ربع النهائي

وحسمت بلجيكا المواجهة في مباراة الفردي الأولى لليوم الأخير بعد فوز ستيف دارسيس على ألكسندر زفيريف 2-6 و6-4 و6-4 و7-6 (10-8).

وكان اليوم الأول انتهى الجمعة بتعادل المنتخبين 1-1، بعد فوز دارسيس على فيليب كولشرايبر، وزفيريف على أرثر دي غريف، إلا أن بلجيكا استعادت أفضليتها السبت بحسمها مباراة الزوجي بفضل روبن بيميلانز ويوريس دي لوريه اللذين تغلبا على الشقيقين ميشا وألكسندر زفيريف.

وانتهت المواجهة لمصلحة بلجيكا الأحد بعد حسمها المباراة الثالثة في الفردي، ثم أكدت احقيتها ببطاقة ربع النهائي بعد فوزها بالمباراة الخامسة بفضل بيميلانز الذي تغلب على ميشا زفيريف 7-5 و6-1.

وتلتقي بلجيكا، في ربع النهائي مع الأرجنتين أو إيطاليا (تتقدم الاخيرة 2-1).

وحسمت إسبانيا مواجهتها مع مضيفتها كرواتيا 3-2 بعد فوزها الأحد بمباراتي الفردي بفضل روبرتو باوتيستا آغوت وبابلو كارينو بوستا.

وأنهت إسبانيا اليوم الأول الجمعة وهي على المسافة ذاتها من مضيفتها التي استهلت المواجهة بفوز فرانكو سكوغور على كارينو بوستا، إلا أن الضيوف أدركوا التعادل بفضل باوتيستا آغوت الذي تغلب على أنتي بافيتش.

واستعادت كرواتيا التقدم السبت في اليوم الثاني بعد فوز مارين دراغانيا ونيكولا ميكتيتش على فيليسيانو ومارك لوبيز في مباراة الزوجي.

إلا أن الضيوف قالوا كلمة الحسم في اليوم الأخير بعد فوز باوتيستا آغوت على سكوغور بصعوبة بالغة 6-1 و6-7 (4-7) و6-3 و7-6 (8-6)، وكارينو بوستا على ميكتيتش 7-6 (7-4) و6-1 و6-4.

وتلتقي إسبانيا في ربع النهائي مع صربيا الفائزة على روسيا.