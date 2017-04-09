كأس ديفيس: بلجيكا إلى نصف النهائي على حساب ايطاليا
تأهلت بلجيكا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب بعد تقدمها على ضيفتها ايطاليا في شارلروا في دور الثمانية.
وفي مباراة الفردي الثالثة اليوم الأحد، فاز البلجيكي دافيد غوفان على باولو لورنتسي 6-3 و6-3 و6-2.
وكانت بلجيكا تقدمت 2-صفر في مباراتي الفردي الأوليين الجمعة بفوز غوفان على اندرياس سيبي 6-4 و6-3 و6-3، وستيف دارسيس على لورنتسي 6-7 (3-7) و6-1 و6-1 و7-6 (7-4).
وأعاد الزوجي المؤلف من سيبي وسيموني بوليلي الأمل إلى ايطاليا بعد فوزه على الثنائي البلجيكي روبن بيميلمانس ويوريس دي لوري 4-6 و6-3 و6-4 و3-6 و7-6 (8-6).
لكن غوفان بدد اليوم هذا الأمر، وأصبحت مباراة الفردي الأخيرة بين دارسيس وسيبي غير مؤثرة.
وتلتقي بلجيكا في نصف النهائي في أيلول/سبتمبر المقبل مع أستراليا التي تأهلت على حساب الولايات المتحدة 3-2.
وتجمع المواجهة الثانية في نصف النهائي صربيا وفرنسا.