كأس ديفيس: إيطاليا تجرد الأرجنتين من اللقب

ويعود الفضل في فوز إيطاليا الى فابيو فونييني الذي حسم مباراة الفردي الأخيرة في صالحها بعدما قلب تخلفه أمام غيدو بيا بمجموعتين 2-6 و4-6 إلى انتصار بثلاث مجموعات 6-3 و6-4 و6-2 في 4 ساعات و15 دقيقة.

وباتت الأرجنتين التي خاضت اللقاء في غياب خوان مارتن دل بوترو وفيديريكو ديلبونيس اللذين كانا وراء الإنجاز التاريخي العام الماضي في التتويج بالكأس للمرة الأولى في تاريخ البلاد، عاشر منتخب يجرد من لقبه في الدور الأول من العام التالي منذ عام 1972.

وكانت الأرجنتين قريبة من تحقيق الإنجاز كونها حولت تخلفها بخسارتين في اليوم الأول إلى تعادل 2-2 بحسمها مباراتي الزوجي والفردي الثالثة، علماً بأنها انقذت كرة المباراة في لقاء الزوجي الذي حسمته في صالحها 3-2 مجموعات.

وكان بيا قريباً من الإطاحة بفونييني بتقدمه بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-4، بيد أن اللياقة البدنية خانته بعد ذلك ليقلب الإيطالي الطاولة ويكسب 3 مجموعات متتالية 6-3 و6-4 و6-2.

وأكملت إيطاليا عقد المتأهلين، حيث سيلعب في ربع النهائي إيطاليا وبلجيكا، إسبانيا وصربيا، بريطانيا وفرنسا، أستراليا والولايات المتحدة.

تغريم شابوفالوف

تعرض اللاعب الكندي دينيس شابوفالوف لغرامة مالية بقيمة سبعة آلاف دولار بعد تسببه في إصابة حكم مباراته أمام البريطاني كيلي إدموند في كأس ديفيس للتنس.

وبعد خسارته في الشوط الثالث من المجموعة الأخيرة، سدد شابوفالوف الكرة بغضب لتذهب باتجاه الحكم أرناود جاباس وتصيبه في عينه.

وأبدى شابوفالوف (17 عاماً) ندمه على هذا التصرف وقدم اعتذاره بشكل فوري للحكم.

وتمّ نقل جاباس للمستشفى لكن الفحوص الطبية أظهرت أنّه لا يعاني من إصابة مزمنة في العين.