قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش ليس في أزمة..

تصوير: سامر الرجال

وقال دجوكوفيتش عشية انطلاق بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب في الدوحة: "لا أرى بأن الأشهر الستة الأخيرة من 2016 كانت فشلاً أو أي أمر من هذا القبيل".

وأضاف: "ليس ضمن فلسفتي في الحياة، أن أرى الأمور بهذه الطريقة، أي أنه في حال لم أنجح، فهذا يعني أنني فشلت، أو سقطت أو أمر كهذا (...) أشعر بأن كل تجربة هي نعمة بطريقة أو بأخرى".

وقال: "دون أدنى شك، عندما أكون على الملعب، ليس ثمة أمر آخر أفكر به سوى الفوز بمباراة كرة المضرب".

وفي هذا الوقت من العام الماضي، كان الصربي يفرض هيمنته على كرة المضرب، وسط ترجيحات بأن يحرز البطولات الأربعة الكبرى ويحقق الـ "غراند سلام". إلا أن مستواه تراجع في النصف الثاني من 2016 بعد احرازه بطولتي أستراليا وفرنسا، فخرج من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون التي أحرزها موراي، وخسر نهائي بطولة الولايات المتحدة أمام السويسري ستان فافرينكا.

ويشارك في بطولة قطر لاعبون بارزون كالتشيكي توماس بيرديتش الذي بلغ نصف نهائي العام الماضي، والفرنسي جو-ويلفريد تسونغا.

وتحيي بطولة قطر إكسون موبيل هذه السنة الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقها.