قطر إكسون موبيل: الـ"سير" يري بأن "دجوكو" هو خصمه الأبرز في العام الجديد

تصوير : سامر الرجال

وتحدّث موراي عن التصنيف قائلاً: "في ما يتعلق بصدارة التصنيف، نوفاك سيمثل" التهديد الأبرز، مضيفاً: "حظيت بأربعة أشهر أو خمس أشهر رائعة نهاية العام الماضي وبلغت المركز الأول في التصنيف على قاعدة الفوز بكل مباراة بمفردها في نهاية العام".

أضاف اللاعب الذي منحته الملكة اليزابيث الثانية مؤخراً لقب "سير"، "أدرك أن البقاء في هذا الموقع (المركز الأول) سيكون صعباً جداً".

ورجح موراي أن يكون دجوكوفيتش أبرز المرشحين للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الـ "غراند سلام" التي تنطلق في 16 كانون الثاني/يناير في ملبورن، والتي أحرز لقبها ست مرات.

وفي بطولة قطر، صنف موراي أولاً ودجوكوفيتش ثانياً. وفي حال سارت الأمور كما هو متوقع، سيلتقي اللاعبان في النهائي المقرر في السابع من كانون الثاني/يناير.