فيدرر يلمح إلى احتمال غيابه عن دورة باريس للماسترز

وقال فيدرر (36 عاماً) بعد فوزه في ربع نهائي الدورة المقامة في مسقط رأسه مساء الجمعة، على الفرنسي أدريان مانارينو، "سأقرر بنهاية هذا الأسبوع ماذا سأفعل بشأن دورة باريس".

أضاف: "آمل في أن ألعب هناك، إلا أنّ ثمة احتمال جيد بألا ألعب، الأمر يعتمد على كيف سأشعر" في ختام الدورة السويسرية التي يبحث عن لقبه الثامن فيها، والسابع له هذا الموسم.

وتابع: "الصحة مهمة دائماً في هذه المرحلة من مسيرتي".

وكان فيدرر غاب لأشهر في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الاصابة، وعاد بقوة مطلع هذا الموسم، إلا أنّ حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (19 لقباً) اعتمد على برنامج يترك فيه مجالاً للراحة للحفاظ على لياقته البدنية نظراً إلى سنه، وغاب على سبيل المثال عن كامل موسم الدورات الترابية، بما فيه بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات "الغراند سلام" في الموسم.

وأحرز فيدرر هذا الموسم ستة ألقاب أبرزها لقب بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية.

ويمكن للسويسري العودة في نهاية الموسم إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، على حساب الإسباني رافايل نادال.

