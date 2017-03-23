فيدرر يغيب عن لائحة المشاركين في مونتي كارلو

وسيكون فيدرر المصنف سادساً عالمياً والياباني كي نيشيكوري الرابع الغائبين الوحيدين من نادي العشرة الأوائل بحسب تصنيف رابطة المحترفين عن الدورة الأولى للموسم على الملاعب الترابية.

وتشكل دورة مونتي كارلو عقدة لفيدرر (35 عاما) الذي استعاد هذا الموسم شيئا من مستواه السابق بإحرازه لقبي بطولة أستراليا ودورة انديان ويلز للماسترز، إذ لم يسبق له أن توج بلقبها وهو وصل إلى مباراتها النهائية أربع مرات وخسر أعوام 2006 و2007 و2008 أمام الإسباني رافايل نادال و2014 أمام مواطنه ستانيسلاس فافرينكا.

وتوج فيدرر خلال مسيرته الأسطورية بألقاب سبعة من دورات الماسترز التسع ولم يفلت منه سوى لقبي مونتي كارلو وروما.

ومن جهته، لم يشارك نيشيكوري في دورة مونتي كارلو سوى مرة واحدة عام 2012 وخرج من الدور ثمن النهائي على يد التشيكي توماس بيرديتش.

وسيكون الإسباني رافايل نادال من أبرز المرشحين لإحراز اللقب الذي توج به في 10 مناسبات خلال مسيرته، آخرها العام الماضي على حساب الفرنسي غاييل مونفيس.