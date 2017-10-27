وتفوق فيدرر المصنف ثانيا عالميا والباحث عن لقبه الثامن في الدورة التي تقام في مسقط رأسه، على مانارينو بنتيجة 4-6، 6-1 و6-3.

وشكلت خسارة المجموعة الأولى للسويسري (36 عاما) مفاجأة، إذ أن الفرنسي المصنف 28 عالميا لم يتمكن في أربع مواجهات سابقة معه، من الفوز بأي مجموعة.

وتمكن الفرنسي من كسر إرسال السويسري في الشوط التاسع، لكن فيدرر الباحث عن لقبه السابع هذا الموسم والثاني تواليا بعد دورة شنغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة، رد بقوة في المجموعة الثانية وكاد أن يحسمها "نظيفة" بعدما تقدم 5-صفر، لكن الفرنسي (29 عاما) الباحث عن لقب أول في مسيرته الاحترافية، فاز بإرساله في الشوط السادس، قبل أن يفوز فيدرر بالشوط الأخير بسهولة.

وفي المجموعة الثالثة، عاد الفرنسي بقوة الى المنافسة، وبقي على تماس مع فيدرر حتى الشوط السادس (3-3) الذي اضطر فيه الأخير إلى إنقاذ أكثر من فرصة لكسر إرساله. وبعد التعادل، كانت الكلمة الفصل لفيدرر في الشوط التالي، إذ كسر إرسال مانارينو وتقدم عليه 4-3، ليعود ويكسر إرساله مرة جديدة في الشوط التاسع.

وعلى رغم ظهوره متوترا في بعض محطات المباراة، استفاد فيدرر بشكل واسع من إرساله الأول وتمكن من تحقيق 12 إرسالا ساحقا.

ويلاقي فيدرر في نصف النهائي، الفائز من المباراة الأخيرة في ربع النهائي التي ستقام في وقت متأخر الجمعة، وتجمع الأميركي جاك سوك والبلجيكي دافيد غوفان.

إلى ذلك، بلغ الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو نصف نهائي الدورة للمرة الثالثة تواليا هذا الموسم، ليلاقي الكرواتي مارين سيليتش.

ويأمل دل بوترو المصنف رابعا في هذه الدورة و14 عالميا، في حجز مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم والتي تقام الشهر المقبل في لندن، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

ودخل الأرجنتيني دورة بازل بعد احتفاظه بلقب دورة ستوكهولم السويدية، وبلوغه نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة، ما عزز حظوظه في الحلول بين الكبار.

ويمكن لدل بوترو (29 عاما) في حال فوزه بنهاية الأسبوع في بازل، ضمان المشاركة في بطولة الماسترز، ليواصل بذلك صعوده منذ آب/أغسطس الماضي حينما كان مصنفا 47 عالميا فقط.

وعانى دل بوترو في مباراته الجمعة من آلام في الظهر استدعت تدخل المعالج الفيزيائي. وقال اللاعب ممازحا بعد المباراة "لقد نجوت، لا زلت واقفا على رجلي (...) أعاني من بعض المشاكل في جسدي بسبب كثرة المباريات المتتالية التي خضتها" في الفترة الماضية.

أضاف "لكنني لا أعرض جسدي للخطر اذا لعبت غدا أو الأسبوع المقبل (في دورة باريس). أتحدث كثيرا عن اللياقة البدنية مع فريقي. لا خطر في مواصلة اللعب (...) سأكون جاهزا للسبت، سيكون تحديا بالنسبة إلي، وأنا سعيد ببلوغ نصف النهائي هنا مرة جديدة".

وفاز دل بوترو بسهولة في المجموعة الأولى الجمعة، لكنه خسر إرساله مرتين في الثانية. وتمكن باوتيستا أغوت من إبقاء المنافسة قائمة الى مجموعة ثالثة حاسمة، تبادل فيها اللاعبان كسر الإرسال ودخلا الشوط التاسع متعادلين، بيد أن دل بوترو كسر إرسال الإسباني بعد شوط امتد سبع دقائق، وتقدم 5-4 وحافظ على إرساله.

ويلاقي دل بوترو المصنف رابعا في الدورة والرابع عشر عالميا، سيليتش حامل اللقب والمصنف ثانيا، الفائز بصعوبة فائقة على المجري مارتون فوكسوفيتش الصاعد من التصفيات، بنتيجة 7-6 (7-3)، 5-7، و7-6 (7-4) في مباراة امتدت لثلاث ساعات.