فيدرر يؤكد أنه مازال لم يسترجع قمة مستواه !

وتوّج فيدرر بلقبه الخامس في إنديان ويلز إثر تغلبه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا 6-4 و7-5 مساء الأحد في المباراة النهائية، ليكون اللقب الثاني له في الموسم بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة على حساب الإسباني رافاييل نادال.

وقال فيدرر: "إنها بالنسبة لي ليست مفاجأة كالتي شعرت بها في أستراليا، ولكنها لا تزال تشكل مفاجأة كبيرة للغاية بالنسبة لي. وبشكل عام، أشعر بقمة السعادة بالتتويج هنا مجدداً بعد الفوز على هؤلاء اللاعبين وبهذه العروض التي قدمتها".

وأضاف "إنها انطلاقة رائعة بالنسبة لي هذا العام.. في العام الماضي لم أحرز أي ألقاب. لا أعتقد أنني وصلت إلى أي مباراة نهائية في العام الماضي باستثناء بطولة بريزبين.. التغيير كبير ولدي شعور رائع".

ورفع فيدرر عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 13 مقابل هزيمة واحدة، وذلك بعد أن غاب عن الملاعب طوال الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي بسبب عملية جراحية في الركبة.

وقال فيدرر "لقد كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، ولكنني مازلت في مرحلة العودة. أتمنى أن تسمح لي حالتي البدنية بمواصلة اللعب بهذا المستوى.. لم أتمكن من اللعب هنا في العام الماضي وكان هذا أمراً محزناً، لقد شاركت هنا أول مرة قبل 17 عاماً، لذلك فالعودة والتتويج هنا من جديد أمر رائع".

ومن جانبه، قال فافرينكا عقب الخسارة "إنها هزيمة قاسية في مباراة صعبة، ولكنني سعيد حقاً بالوصول إلى النهائي. هي نتيجة جيدة ولكن دائماً ما يأمل المرء في الأفضل".

وأضاف "خسارة مباراة نهائية لا تشكل أمراً سهلاً على الإطلاق. لقد قضيت أسابيع صعبة حقاً بعد بطولة أستراليا المفتوحة. فقد تعرضت لإصابة وهو ما شكل ظروفاً صعبة.. لكنني على أي حال سعيد بالعودة سريعاً إلى هذا المستوى".