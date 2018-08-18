فيدرر ودجوكوفيتش يبلغان نصف نهائي سينسيناتي

ويلاقي فيدرر في الدور نصف النهائي البلجيكي دافيد غوفان الذي تأهل على حساب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بينما سيجمع نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والكرواتي مارين سيليتش.

وواصل الطقس التأثير على مجريات الدورة التي انطلقت مطلع الأسبوع، وأدى ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، الى تعطيل مباراة ربع النهائي بين فيدرر وفافرينكا، علما أن اللاعبين كانا يخوضان المباراة الثانية لهما في اليوم ذاته بسبب تعطل معظم مباريات الرجال الخميس بسبب الأمطار.

وانتهت المواجهة بين الصديقين فيدرر وفافرينكا 6-7 (2-7)، 7-6 (8-6) و6-2، الا أنها توقفت لـ21 دقيقة بعدما طلب المنظمون من اللاعبين مغادرة الملعب، ومن المشجعين الاحتماء، في ظل طقس عاصف.

وقال فيدرر الذي حقق فوزه الثالث والعشرين على فافرينكا في 26 مواجهة بينهما "من غير المعتاد أن نتوقف بسبب البرق (...) لم أعرف ما إذا كان ذلك سيعني نهاية الأمسية أو اذا ما كنا سنعود"، مضيفا "استعدت طاقتي من أجل المجموعة الثالثة".

وكان فيدرر قد تفوق في الدور الثالث الجمعة على الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-1، 7-6 (8-6). ويلاقي السويسري في نصف النهائي البلجيكي دافيد غوفان المصنف الحادي عشر، والذي فاز على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوتور الرابع 7-6 (7-5) و7-6 (7-4).

الى ذلك، واصل دجوكوفيتش المتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، مسيرته الناجحة في سينسيناتي. وفاز المصنف عاشراً على الكندي ميلوس راونيتش 7-5، 4-6، و6-3، علماً أنه كان يخوض أيضا مباراته الثانية في اليوم ذاته، بعد فوزه على حامل اللقب البلغاري غريغور ديميتروف في وقت سابق الجمعة بثلاثة مجموعات أيضاً.

وسيكون ديوكوفيتش في نصف النهائي على موعد مع الكرواتي سيليتش المصنف سابعاً، والذي تفوق على الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 13 بنتيجة 7-6 (9-7)، و6-4.

