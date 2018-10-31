فيدرر والجزيري إلى الدور الثالث في باريس

ويلتقي فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20 لقباً) في الدور الثالث الإيطالي فابيو فونييني، المستفيد أيضاً من انسحاب المجري مارتون فوتشوفيتش.

ويشارك فيدرر للمرة الأولى في الدورة الفرنسية منذ ثلاثة أعوام، وذلك بعد ترقب حول المشاركة منذ إحرازه الأحد لقب دورة بازل في مسقط رأسه، علماً بأنه لم يتوج سوى مرة واحدة في باريس عام 2011.

ويفضل فيدرر (37 عاماً) الذي يبحث عن اللقب مئة في مسيرته الزاخرة "خوض المباريات على البقاء في التدريب، طالما أني لا أشعر بخطر على المستوى البدني يمكن أن يهدد مشاركتي في بطولة لندن"، في إشارة إلى بطولة الماسترز الختامية لموسم المحترفين، والتي تقام بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر و18 منه، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

وفي مشاركته الأخيرة في 2015، خرج فيدرر من الدور ثمن النهائي أمام الأميركي جون إيسنر. وفي العام الماضي، أعلن الانسحاب من الدورة قبل وقت وجيز من انطلاقها.

وفي أبرز نتائج الأربعاء، استهل الأميركي جاك سوك حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على الفرنسي ريشار غاسكيه 6-3 و6-3 في الدور الثاني. وسيواجه سوك التونسي مالك الجزيري الذي استفاد من انسحاب نادال ليحل بدلاً منه بموجب نتائج التصفيات.

وفاز الجزيري على فرداسكو في الدور الثاني 7-6 (7-5)، 1-6 و6-3.

وفاز أيضا الألماني ألكسندر زفيريف على الأميركي فرانسيس تيافو 6-4 و6-4، والبلغاري غريغور ديميتروف على الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت 7-6 (12-10) و6-4، والجنوب إفريقي كيفن أندرسون على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-3، 6-7 (3-7) و7-6 (7-3)، وإيسنر على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-3، 6-7 (2-7)، و7-6 (7-1).