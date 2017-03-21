فيدرر مرشح بارز لنيل لقب دورة ميامي

بعد تتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي ثم إنديان ويلز الأميركية الأحد، يبدو السويسري روجيه فيدرر مرشحاً قويًا لإحراز لقب دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب بدءاً من الأربعاء، خصوصاً في ظل غياب المرشحين البريطاني أندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وتوج الثنائي موراي ودجوكوفيتش المصنفان أول وثانياً في العالم في النسخ الثماني الأخيرة في ثاني دورات الماسترز للألف نقطة.

ويغيب موراي، بطل 2009 و2013، لإصابة في كوعه، على غرار دجوكوفيتش المتوج أعوام 2007 و2011 و2012 و2014 و2015 و2016.

وبرغم تواجد باقي المصنفين، باستثناء الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا الذي يستعد لاستقبال طفله الأول، يبدو فيدرر مرشحاً قوياً للتتويج.

واستعاد السويسري طاقته بعد غياب لستة أشهر في 2016 إثر جراحة في ركبته وعلاج إصابة في ظهره، فقدم مستويات رائعة في إنديان ويلز حيث أحرز لقبه التسعين في مسيرته الاحترافية.

وبات فيدرر بعمر الخامسة والثلاثين أكبر لاعباً سنًا يحرز لقب في احدى دورات النخبة في الماسترز محطماً الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي أندريه أغاسي عام 2004 عندما توج بطلاً لدورة سينسيناتي.

وكان فيدرر توج في بطولة أستراليا المفتوحة للمرّة الأولى منذ 2010 والخامسة في مسيرته، معززاً سجله القياسي في الغراند سلام بإحرازه لقبه الثامن عشر، إلا أنه كان الأول له في البطولات الأربع منذ 2012 حين توج بطلاً لويمبلدون للمرة السابعة.

وقال قبل سحب القرعة الذي وضعه على طريق الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في الدور الثالث: "أذهب إلى ميامي مدركاً أنها لن تكون سهلة".

من جهته، لم يتخط مواطنه ستانيسلاس فافرينكا الذي صنف لأول مرة في مسيرته في المركز الأول في احدى دورات الألف نقطة، الدور ثمن النهائي في ميامي عامي 2009 و2014.

ويمكن لفافرينكا تخطي الأدوار الأولى بسهولة قبل أن يواجه ربما الألماني ألكسندر زفيريف (المصنف 20) في ثمن النهائي، ثم الأسترالي نيك كيريوس (المصنف 16) الذي أقصى دجوكوفيتش في إنديان ويلز، قبل انسحابه من ربع النهائي أمام فيدرر بسبب تسمم غذائي.

وتبدو المنافسة مفتوحة لدى السيدات، في ظل غياب الأميركية سيرينا وليامس المتوجة باللقب 8 مرات لمشكلات في ركبتها، وحاملة اللقب البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي تستريح في عطلة أمومة.

ومن أبرز المرشحات الألمانية أنجليك كيربر التي استعادت المركز الأول عالمياً من وليامس، والروسية إيلينا فيسنينا المتوجة في إنديان ويلز.

وبحال تخطيها الادوار الاولى، قد تلتقي كيربر في ربع النهائي مع الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة والتي خسرت في نهائي انديان ويلز أمام فيسنينا، أو الأميركية فينوس وليامس الثانية عشرة.