فافرينكا لن يشارك في بطولة روتردام للتنس

وباعتذار فافرينكا، الفائز بلقب البطولة في 2015، أصبح الإسباني رافاييل نادال المصنف السادس عالمياً هو أبرز المصنفين المشاركين في البطولة الهولندية هذا العام.

وكان فافرينكا عانى من الإصابة خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي والتي شهدت خروجه من المربع الذهبي بالهزيمة أمام مواطنه روجيه فيدرر الذي توج لاحقاً بلقب البطولة.

وكان فافرينكا فاز بلقب روتردام في 2015 بالتغلب على التشيكي توماس بيرديتش في المباراة النهائية للبطولة.

وقال ريتشارد كرايتشيك مدير البطولة: "اتصل بي ستان (فافرينكا) ليبلغني بهذه الأنباء السيئة.. نتائج الفحوص الطبية التي أجراها اليوم أثبتت عدم قدرته على خوض المباريات بسبب الإصابة في ركبته. النصيحة الطبية كانت مفاجأة كبيرة وغير سارة. ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة له أيضاً".

وكان فافرينكا المصنف الثالث عالمياً أشار سابقا إلى قلقه من الإصابة التي يعاني منها في الركبة مشيراً إلى أنه عانى منها منذ بداية بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال: "مرة أخرى، ليست مبرراً. أحاول دائماً الكفاح على أرض الملعب وإيجاد حل. بلغت المربع الذهبي... عندما أنزل إلى أرض الملعب، أقدم كل ما بوسعي".

والآن، ستنصب كل الأضواء بالبطولة الهولندية على نادال الذي خسر أمام فيدرر في نهائي أستراليا المفتوحة.

كما تشهد بطولة روتردام مشاركة بعض النجوم المتميزين مثل بيرديتش والكرواتي مارين سيليتش والفرنسي جو ويلفريد تسونغا والبلغاري غريغور ديميتروف.