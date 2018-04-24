غوفان والجزيري إلى ثمن نهائي دورة برشلونة

ويلتقي غوفان في ثمن النهائي الفائز من مباراة الأرجنتيني ليوناردو ماير والروسي كارين خاشانوف.

وتأهل إلى الدور ذاته التونسي مالك الجزيري بفوزه على الأميركي ارنستو اسكوبيدو 6-4 و6-3، وهو سيواجه البلغاري غريغور ديميتروف الثاني أو الفرنسي جيل سيمون.

وفي الدور الثاني أيضا، فاز الإسبانيان روبرتو باوتيستا الثامن وفيليسيانو لوبيز الثاني عشر على الكرواتي ايفو كارلوفيتش 6-7 (4-7) و6-2 و6-4 والصربي دوشان لايوفيتش 6-4 و2-6 و6-4 على التوالي.

كما تغلب الفرنسي ادريان مانارينو الحادي عشر على الأوروغوياني بابلو كويفاس 6-4 و7-6 (7-5).

وتحددت هوية اللاعب الذي سيواجه الإسباني رافاييل نادال، المصنف أول والساعي إلى اللقب الثالث تواليا والـ 11 في هذه الدورة، في الدور الثاني وهو مواطنه روبرتو كارباييس باينا الذي تغلب في الدور الأول على النمساوي اندرياس هايدر ماورر 6-2 و6-4.

وأعفي نادال من الدور الأول الذي تواصلت مبارياته الثلاثاء حيث فاز الفرنسي جيل سيمون على البيلاروسي ايليا ايفاشكا 6-2 و6-3، والسلوفاكي مارتن كليزان على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 6-3 و6-7 (5-7) و6-4، والأرجنتيني غيدو بيا على الألماني بيتر غويوفشيك 6-4 و6-4.

كما فاز الأميركي بيورن فراتانجلو على الروسي اليكسي فاتونين 7-5 و5-7 و6-3، والإسباني خاومي مونار على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و3-6 و7-5.