غاسكيه ينسحب من دورة إنديان ويلز

وكان غاسكيه، المصنف في المركز التاسع عشر عالمياً، حاضراً في إنديان ويلز (كاليفورنيا) قبل أن يضطر إلى اعلان انسحابه من الدورة.

وبلغ غاسكيه الدور ثمن النهائي العام الماضي، وأفضل نتائجه هذا العام بلوغه نهائي دورة مونبلييه.

وبات غاسكيه ثاني أبرز المصنفين الغائبين بعد أن أعلن انسحابه على غرار الأميركية سيرينا وليامس المصنفة أولى عالمياً لدى السيدات.

يُذكر أن لقب دورة إنديان ويلز للعام الماضي كان من نصيب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي ناله للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخ البطولة، فيما عاد لقب السيدات للبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا على حساب سيرينا وليامس.

وصنف دجوكوفيتش ثانياً هذا العام وأعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ32 الأوائل على رأسهم البريطاني آندي موراي الساعي إلى لقبه الأول في الدورة.

ويبدأ دجوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة البرتغالي غاشتاو إلياس أو البريطاني كايل إدموند، وموراي بمواجهة التايواني ين-هسون لو أو لاعب صاعد من التصفيات.