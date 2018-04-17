عودة موفقة لتييم من الإصابة

وواجه النمسوي السابع عالميا وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى التي تقام في أواخر أيار/مايو المقبل، صعوبة كبيرة أمام روبليف فخسر المجموعة الأولى 5-7، ثم رد في الثانية بالنتيجة ذاتها، ليفرض مجموعة حاسمة.

تقدم تييم في المجموعة الثالثة 4-1، لكنه ارتكب سلسلة من الأخطاء منحت منافسه فرصة للفوز بالمباراة، قبل أن يتدارك الوضع ويحسمها 7-5 منهيا المواجهة في ساعتين و42 دقيقة.

وكان تييم (24 عاما) تعرض إلى إصابة في الكاحل في دورة انديان ويلز الأميركية للماسترز الشهر الماضي.

ويتوقع أن يكون تييم منافسا للمصنف أول عالميا رافايل نادال المتوج عشر مرات في رولان غاروس، في نسخة السنة الحالية من البطولة الفرنسية، والتي تقام من 27 أيار/مايو حتى 10 حزيران/يونيو.

وبلغ تييم نصف النهائي في رولان غاروس في النسختين السابقتين، لكن الاسباني حسم بسهولة مواجهتهما في العام الماضي 6-3 و6-4 و6-صفر في طريقه الى اللقب.

ويواجه تييم قرعة صعبة في دورة مونتي كارلو، اذ تنتظره مواجهة من العيار الثقيل في الدور الثالث في حال تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول في العالم سابقا، على الكرواتي بورنا تشوريتش.

وفي حال عبوره الى ربع النهائي، سيكون نادال منافسه المحتمل في حال عدم حصول مفاجئات في مسيرة الإسباني.

وفي الدور الأول، فاز الفرنسي جيل سيمون على مواطنه ادريان مانارينو 6-3 و4-6 و6-2، والإيطالي ماركو تشيكيناتو على البوسني دامير دجمهور 6-3 و6-2، والألماني يان-لينارد شتروف على الياباني يويتشي سوغيتا 6-3 و6-2.



