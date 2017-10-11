عقوبة قاسية بحق الإيطالي فونيني

وتحدث فونيني بلهجة غير مهذبة مع السويدية لويس انجزيل التي أدارت اللقاء خلال خسارته في الدور الأول أمام مواطنه ستيفانو ترافاليا ثم عوقب لاحقاً بالاستبعاد من البطولة التي نافس فيها أيضاً في فئة زوجي الرجال.

وقالت اللجنة المستقلة والمسؤولة عن تطبيق قواعد البطولات الأربع الكبرى في بيان إنّ فونيني أدين بارتكاب "تصرف مسيء يتعارض مع مبادئ اللعبة".

وستطبق العقوبة إذاً أدين فونيني بارتكاب تصرف خر مسيء خلال العامين المقبلين وقد تنخفض العقوبة المالية للنصف إذا أحسن التصرف في نفس المدة.

وأضاف البيان: "السيد فونيني يقبل العقوبة ولن يطعن عليها وعبّر عن ندمه على إساءة التصرف. ولديه ثقة في الالتزام بالشروط المطلوبة لتخفيض العقوبة المالية ورفع الإيقاف في المستقبل".