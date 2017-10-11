العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين
Reuters

عقوبة قاسية بحق الإيطالي فونيني

من قبل

قالت اللجنة المسؤولة عن البطولات الأربع الكبرى للتنس الأربعاء إنّ الايطالي فابيو فونيني عوقب مؤقتاً بالإيقاف في بطولتين من الأربع الكبرى مع تغريمه 96 ألف دولار بداعي سوء التصرف في أميركا المفتوحة.

وتحدث فونيني بلهجة غير مهذبة مع السويدية لويس انجزيل التي أدارت اللقاء خلال خسارته في الدور الأول أمام مواطنه ستيفانو ترافاليا ثم عوقب لاحقاً بالاستبعاد من البطولة التي نافس فيها أيضاً في فئة زوجي الرجال.

وقالت اللجنة المستقلة والمسؤولة عن تطبيق قواعد البطولات الأربع الكبرى في بيان إنّ فونيني أدين بارتكاب "تصرف مسيء يتعارض مع مبادئ اللعبة".           

وستطبق العقوبة إذاً أدين فونيني بارتكاب تصرف خر مسيء خلال العامين المقبلين وقد تنخفض العقوبة المالية للنصف إذا أحسن التصرف في نفس المدة.   

وأضاف البيان: "السيد فونيني يقبل العقوبة ولن يطعن عليها وعبّر عن ندمه على إساءة التصرف. ولديه ثقة في الالتزام بالشروط المطلوبة لتخفيض العقوبة المالية ورفع الإيقاف في المستقبل".

السابق دورة شنغهاي: نادال وفيدرر وزفي
اقرأ
دورة شنغهاي: نادال وفيدرر وزفيريف إلى الدور الثالث
التالي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات