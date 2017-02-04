صربيا تلحق بفرنسا وأستراليا إلى ربع نهائي كأس ديفيس

وحسم فيكتور ترويسكي ونيناد زيمونيتش مباراة الزوجي مع الروسيين اندري كوزنتسوف وكونستانتين كرافيشوك 6-3 و7-6 (7-3) و6-7 و6-7 (5-7) و6-4.

وكان نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وترويسكي فازا بمباراتي الفردي الجمعة.

وسبق لأستراليا وفرنسا بلوغ ربع النهائي بتقدمها على اليابان وتشيكيا 3-صفر.

وقلصت الأرجنتين حاملة اللقب الفارق مع إيطاليا إلى 1-2 بعد فوز كارلوس بيرلوك وليوناردو ماير على سيموني بوليلي وفابيو فونييني 6-3 و6-3 و4-6 و2-6 و7-6 (9-7) بمباراة الزوجي السبت.

وكان الإيطاليان باولو لورنتسي واندرياس سيبي فازا الجمعة بمباراتي الفردي الأوليين.

كما قلصت بلجيكا الفارق مع ألمانيا إلى 1-2 بعد فوز روبن بيميلمانس ويوريس دي لور على الشقيقين الكسندر وميشا زفيريف 6-3 و7-6 (7-4) و4-6 و4-6 و6-3.

وكان الكسندر زفيريف وستيف دارسيس منحا ألمانيا التقدم 2-صفر الجمعة.

وتقدمت كرواتيا على إسبانيا 2-1 بعد فوز مارن دراغانيا ونيكولا مكتيتش على الإسبانيين فيليسانو ومارك لوبيز 6-7 (6-8) و7-6 (9-7) و7-6 (7-5) و2-6 و6-4 في مباراة الزوجي.

وكان الفريقان تعادلا الجمعة 1-1.