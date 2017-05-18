شارابوفا تشارك في برمنغهام ببطاقة دعوة

وعادت شارابوفا (30 عاماً) الشهر الماضي للمشاركة في منافسات كرة المضرب، بعد إيقافها 15 شهرا ًعلى خلفية تناولها المنشطات. ويحول تصنيفها الحالي (211 عالمياً) دون مشاركتها في العديد من دورات كرة المضرب المهمة أو حتى التصفيات المؤهلة إليها، وتحتاج بالتالي الى بطاقة دعوة خاصة.

وأوقفت الروسية المصنفة أولى عالمياً سابقاً، 15 شهراً على خلفية تناولها عقار "ميلدونيوم" المحظور.

وجاء في بيان للمنظمين: "تم اختيار ماريا شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى (غراند سلام) لنيل أولى بطاقات الدعوة السبع" للدورات التي تقام هذا الصيف على الملاعب العشبية في انكلترا.

وتعد دورة برمنغهام واحدة من أبرز الدورات الاعدادية للاعبات قبل بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

ويأتي منح شارابوفا البطاقة بعد يومين على رفض الاتحاد الفرنسي للعبة منحها بطاقة مماثلة لخوض بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الكبرى، والمقررة بين 28 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة برنار جيوديسيلي: "إذا كانت هناك بطاقات دعوة مخصصة للعائدين من اصابات، فلا توجد بطاقات مماثلة للعائدين من عقوبة الايقاف بسبب المنشطات".

ولقيت خطوة الاتحاد الفرنسي انتقاد المدير العام لرابطة اللاعبات المحترفات ستيف سيمون في اليوم التالي.

وقال منظمو دورة برمنغهام الخميس إن قرار دعوة شارابوفا: "لم يتخذ بخفة وندرك بأنه لن يحظى برضى الجميع، إلا أن ماريا نفذت عقوبة الايقاف بشكل كامل وعادت الآن لمزاولة كرة المضرب بمستوى عال".

وشاركت النجمة ببطاقة دعوة في دورات شتوتغارت ومدريد وروما ما أثار انتقادات عدد من اللاعبات واللاعبين. ولم يتأكد بعد حصولها على بطاقة دعوة إلى بطولة ويمبلدون التي أحرزت لقبها عام 2004.

وبلغت شارابوفا نهائي شتوتغارت، والدور الثاني في مدريد، ثم انسحبت من الدور ذاته في دورة روما هذا الأسبوع بسبب الإصابة.

وتقام دورة برمنغهام بين 17 حزيران/يونيو و25 منه، بينما تنطلق بطولة ويمبلدون في الثالث من تموز/يوليو.