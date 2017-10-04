سيليتش وشفارتسمان إلى ربع نهائي طوكيو

في الدور الثاني الأربعاء، فاز سيليتش على الياباني ياسوتاكا اوتشياما المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-4 في أول مباراة بين اللاعبين، وشفارتسمان على الاسترالي برنارد طوميتش 6-3 و6-1 محققا العلامة الكاملة في 3 مواجهات جمعت بينهما.

وواصل سيليتش تعزيز موقعه في السباق للمشاركة في بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل في العالم في نهاية العام في لندن، علما بأنه يحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي ليوم الاثنين.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي سيليتش مع الأميركي راين هاريسون الذي تغلب على الجنوب افريقي كيفن اندرسون الخامس 6-3 و1-6 و7-6 (7-2)، وشفارتسمان مع الأميركي ستيف جونسون او الاوكراني الكسندر دولغوبولوف الفائز في الدور الاول على الروسي دانييل مدفيديف 6-1 و6-2.

وبلغ غوفان المصنف رابعا الدور الثاني بتغلبه على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-1 و6-2، ليضرب موعدا مع البريطاني ماتيو ايبدن الصاعد من التصفيات.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضا الفرنسي أدريان مانارينو بتغلبه على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و6-2، ليلتقي مع الكندي ميلوش راونيتش الثالث او الياباني يويتشي سوغيتا.