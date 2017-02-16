سيليتش وثييم وبرديتش في ربع نهائي روتردام
تأهل الكرواتي مارين سيليتش والنمسوي دومينيك ثييم والتشيكي توماس برديتش المصنفون أول وثانياً ورابعاً على التوالي إلى ربع نهائي دورة روتردام الهولندية الدولية لكرة المضرب.
في الدور الثاني الخميس، فاز سيليتش على مواطنه بورنا كوريتش 6-1 و2-6 و6-4، وسيلتقي في الدور المقبل مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا السادس الذي تأهل الأربعاء على حساب اللوكسمبورغي جيل مولر.
وتغلب ثييم على الفرنسي جيل سيمون 6-4 و7-6 (7-4)، وسيقابل في ربع النهائي الفرنسي الآخر بيار-هوغ هيربر.
من جانبه، فاز برديتش على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-6 (7-4) و6-1، وهو سيواجه السلوفاكي مارتن كليزان حامل اللقب الذي تخطى الأربعاء عقبة الألماني فيليب كولشرايبر.
وفاز البلجيكي دافيد غوفان الثالث على الهولندي روبن هازه 5-7 و6-4 و6-4، وتنتظره مهمة صعبة مع البلغاري غريغور ديميتروف الخامس الذي حسم القمة مع الأوزبكي دينيس ايستومين 7-6 (9-7) و6-1.