سيليتش وثييم وبرديتش في ربع نهائي روتردام

في الدور الثاني الخميس، فاز سيليتش على مواطنه بورنا كوريتش 6-1 و2-6 و6-4، وسيلتقي في الدور المقبل مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا السادس الذي تأهل الأربعاء على حساب اللوكسمبورغي جيل مولر.

وتغلب ثييم على الفرنسي جيل سيمون 6-4 و7-6 (7-4)، وسيقابل في ربع النهائي الفرنسي الآخر بيار-هوغ هيربر.

من جانبه، فاز برديتش على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-6 (7-4) و6-1، وهو سيواجه السلوفاكي مارتن كليزان حامل اللقب الذي تخطى الأربعاء عقبة الألماني فيليب كولشرايبر.

وفاز البلجيكي دافيد غوفان الثالث على الهولندي روبن هازه 5-7 و6-4 و6-4، وتنتظره مهمة صعبة مع البلغاري غريغور ديميتروف الخامس الذي حسم القمة مع الأوزبكي دينيس ايستومين 7-6 (9-7) و6-1.