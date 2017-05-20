زفيريف إلى نهائي روما

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها زفيريف (20 عاما) للمباراة النهائية لإحدى دورات الماسترز. وبات اللاعب الأصغر في الأعوام العشرة الأخيرة يخوض مباراة نهائية في دورات الماسترز، بعدما كان الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأصغر في 2007 عن 19 سنة يحرز دورة ميامي.

ويلتقي زفيريف في النهائي الفائز من نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني والنمسوي دومينيك تييم السابع اللذين يلعبان في وقت لاحق.