زفيريف إلى الدور الثاني في مونتي كارلو

وفي الدور الأول الاثنين، فاز باوتيستا المصنف الثاني عشر في البطولة على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 1-6 و6-3 و7-5، وزفيريف المصنف الرابع عشر في البطولة على الإيطالي أندرياس سيبي 6-1 و6-2.

وفاز البريطاني كايل إدموند على مواطنه دانيال إيفانز 7-5 و6-1، وسيواجه في الدور الثاني الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعاً في البطولة والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

ويعتبر نادال من أبرز المرشحين لأحراز اللقب الذي توج به في 10 مناسبات خلال مسيرته آخرها العام الماضي على حساب الفرنسي غاييل مونفيس.

وفي الدور الأول أيضاً، فاز الأوروغوياني بابلو كويفاس على الصربي فيكتور ترويسكي 6-3 و6-صفر، والفرنسي أدريان مانارينو على الإسباني غييرمو غارسيا-لوبيز 1-6 و6-3 و6-4، والأرجنتيني دييغو شوارتسمان على الأسترالي برنارد توميتش 6-1 و7-6 (7-3)، والإسباني نيكولاس ألماغرو على السلوفاكي مارتن كليزان 4-6 و6-3 و6-1.

ويشارك في الدورة أيضاً البريطاني أندي موراي الأول، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث، ويغيب عنها السويسري روجيه فيدرر الذي أحرز لقبي دورتي الماسترز للألف نقطة هذه السنة في إنديان ويلز وميامي.

وكان فيدرر أعلن عقب فوزه على نادال في نهائي دورة ميامي مطلع نيسان/أبريل أنه لن يشارك في أي دورة على الملاعب الترابية قبل بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس المقررة من 28 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو.