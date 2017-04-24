روبريدو والجزيري يغادران برشلونة مبكراً

وكان روبريدو المشارك ببطاقة دعوة خسر نهائي 2006 أمام مواطنه رافاييل نادال 4-6 و4-6 وصفر-6.

ويحمل نادال لقب الدورة والرقم القياسي في عدد الألقاب بها برصيد 9 ألقاب آخرها العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري 6-4 و7-5.

وأعفي نادال الذي يرصد لقبه العاشر في الدورة وتكرار انجازه في دورة مونتي كارلو للماسترز التي نال لقبها العاشر أمس الأحد على حساب مواطنه ألبرت راموس فينولاس، من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل، ويستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الأرجنتيني رينتسو أوليفو أو البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا.

وفرض نادال سيطرته على الدورة بإحرازه 5 ألقاب متتالية في الفترة بين 2005 و2009، وغاب عن نسخة 2010 التي عاد لقبها لمواطنه فرناندو فرداسكو، قبل أن يحرز 3 ألقاب متتالية أعوام 2011 و2012 و2013، وخرج من ربع نهائي 2014 على يد مواطنه نيكولاس ألماغرو، وثمن نهائي 2015 على يد الإيطالي فابيو فونييني.

وفي الدور الثاني، يلعب سوجيتا مع الفرنسي ريشار غاسكيه التاسع في البطولة.

وخرج أيضاً التونسي مالك الجزيري بخسارته أمام الإسباني مارسيل غرانويرس 6-7 (3-7) و3-6، ليضرب الأخير موعداً مع الفرنسي بونوا بير السابع عشر في البطولة.

وحجز الإسباني نيكولاس ألماغرو وصيف بطل 2013 بطاقته إلى الدور الثاني بفوزه على الكندي ستيفن دييز 6-3 و6-4، ليلتقي مع الألماني ألكسندر زفيريف الثامن في البطولة.

وفي الدور الأول أيضاً، فاز الإسباني ألبرت مونتانييس على مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز 6-4 و6-4، والبريطاني كايل إدموند على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-4، والبريطاني الآخر دانيال إيفانز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-7 (4-7) و6-2 و7-6 (7-2)، والإيطالي أندرياس سيبي على السويدي ميكايل أيمر 6-4 و6-3، والنروجي كاسبر رود على المولدافي رادو إلبوت 6-2 و6-2.

وفي الدور المقبل، يلعب مونتانييس المشارك ببطاقة دعوة مع مواطنه فيليسيانو لوبيز السادس عشر في البطولة، وإدموند مع النمساوي دومينيك تييم الرابع في البطولة، وإيفانز مع الألماني ميشا زفيريف الرابع عشر في البطولة، وسيبي مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع في البطولة، وكاسبر مع الإسباني ألبرت راموس فينولاس العاشر في البطولة.