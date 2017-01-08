تنس المحترفين
AFP

ديميتروف يهزم نيشيكوري ويتوج بلقب برزبين

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توج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف السابع في البطولة بلقب فردي الرجال في بطولة برزبين الدولية للتنس في أستراليا اليوم الأحد بعد تغلبه على المنافس الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث.

وحصد ديميتروف الجائزة الأولى بعد فوزه على نيشيكوري في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-2 و2-6 و6-3.  

وتأتي البطولة في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق في ملبورن بارك في وقت لاحق من الشهر الجاري.  

وكان ديميتروف فاز في قبل النهائي أمس السبت على المصنف الأول الكندي ميلوش راونيتش حامل اللقب.  

وهذا هو الفوز الأول لديميتروف على نيشيكوري بعد فوز اللاعب الياباني في جميع المواجهات الثلاث السابقة بينهما.  
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