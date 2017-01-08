ديميتروف يهزم نيشيكوري ويتوج بلقب برزبين

وحصد ديميتروف الجائزة الأولى بعد فوزه على نيشيكوري في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-2 و2-6 و6-3.

وتأتي البطولة في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق في ملبورن بارك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان ديميتروف فاز في قبل النهائي أمس السبت على المصنف الأول الكندي ميلوش راونيتش حامل اللقب.

وهذا هو الفوز الأول لديميتروف على نيشيكوري بعد فوز اللاعب الياباني في جميع المواجهات الثلاث السابقة بينهما.