ديميتروف ودجوكوفيتش في الدور الثالث

وتفوق ديميتروف على زفيريف بنتيجة 7-6 (7-5) و7-5 في الدور الثاني، ليلاقي في الدور الثالث دجوكوفيتش المصنف عاشرا والمتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، والذي احتاج إلى ثلاث مجموعات لتخطي الفرنسي أدريان مانارينو 4-6، 6-2، 6-1.

واحتاج الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا وبطل 2016 إلى ثلاث مجموعات لتخطي الروماني ماريوس كوبيل 6-7 (4-7)، 6-4، 6-4.

ووضع الجنوب أفريقي كيفن اندرسون المصنف سادسا ووصيف بطولة ويمبلدون، حدا لمسيرة الفرنسي جيريمي شاردي بفوزه عليه 7-6 (8-6)، 6-2. كذلك أخرج البلجيكي دافيد غوفان المصنف حادي عشر الفرنسي بونوا بير بفوزه عليه 5-7، 6-4، 6-2.

وأظهر السويسري ستانيسلاس فافرينكا استحقاقه نيل بطاقة دعوة خاصة "وايلد كارد" من منظمي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الكبرى للموسم والتي تنطلق في 27 آب/أغسطس، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-4، 6-4.

في حين واصل الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثا والشقيق الأصغر لميشا زفيريف عروضه غير الجيدة في سينسيناتي، وأخفق في الفوز في إحدى مبارياته في هذه الدورة في مشاركته الرابعة فيها، وخسر ـمام الهولندي روبن هازه المصنف 55 عالميا 7-5، 4-6، 5-7.

وتأتي خسارة زفيريف الذي حقق 43 فوزا هذه السنة، بعد خروجه من ربع نهائي دورة تورونتو الكندية أمام اليوناني اليافع ستيفانوس تسيتسيباس.