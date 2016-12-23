ديل بوترو ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة

وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أنّ بطل كأس ديفيز اعتقد من الشهر الماضي أنه لن يكون جاهزاً للمنافسة، حيث لا يزال يكمل فترة إعادة التأهيل لمعصمه الأيسر - والذي كان مشكلة له خلال مسيرته - ويركّز على الدفاع عن لقب الأرجنتين في بطولة كأس ديفيز.

وقال ديل بوترو: "يتبقى فقط 15 يوماً قبل بداية بطولة أستراليا - وهذا الوقت ليس كافياً، أنا أحلّل أولوياتي".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "إذا كان التنس انتظرني عامين، يمكن لأستراليا أن تنتظرني مجدداً. إنها بطولة إذا حصلت خلالها على نتائج جيدة يمكنك أن تكبر كثيراً وأن تقاتل على الأشياء المهمة".

وأكدت إدارة اللاعب إنه سيبدأ موسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في شباط/فبراير المقبل لكن دون تأكيد في أية بطولة.

وقال ديل بوترو عن موسمه القادم: "في 2017 أريد أن أستمتع بصحتي مع العلم أنني أملك راحة البال. أعرف أنّ لحسن الحظ كأس ديفيز ستقام على أرض الوطن. هذا يجعلني هادئاً".